F1:Imola; ascolti, oltre 5 milioni spettatori medi tra Sky e Tv8

(ANSA) - ROMA, 25 APR - Ancora ascolti al top per la Formula 1 su Sky Sport e TV8. Il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è stato visto da 5 milioni 98 mila spettatori medi, con il 32% di share e 8 milioni 742 mila spettatori unici.

Il picco di spettatori è stato di 5 milioni 425 mila alle 15.40, mentre il picco di share è stato del 33,9% alle 15.49.

E' stato il programma della domenica pomeriggio più visto in tv.

Nel dettaglio, la gara su Sky Sport è stata seguita da 1 milione 506 mila spettatori medi, con il 9,6% di share, mentre su TV8 da 3 milioni 592 mila spettatori medi, con il 22,8% di share.

Da segnalare anche gli ascolti della Sprint Race di sabato 23 aprile che ha raccolto complessivamente su Sky Sport e TV8 più di 2 milioni di spettatori medi, con il 17% di share. (ANSA).