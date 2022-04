F1: Imola; Leclerc "che tifo, è una carica speciale"

(ANSA) - IMOLA, 24 APR - "Mamma mia, mamma mia è incredibile.

Vedere tutti voi con un tempo così ci dà una carica in più, forza e energia, proveremo a dare tutto come facciamo sempre".

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc prima del Gran Premio di Imola saluta così le migliaia di tifosi del Cavallino arrivati per sostenere lui e Carlos Sainz.

Continua a piovere da oltre un'ora sul circuito Enzo e Dino Ferrari. "Speriamo - dice il monegasco ai microfoni di SkySport di partire come ieri e poi sarà una gara molto insidiosa, le corse con la pioggia sono imprevedibili. Cercheremo di fare il miglior lavoro possibile e il maggior numero punti di possibili, poi speriamo nella vittoria". (ANSA).