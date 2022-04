F1: Imola; Binotto, delusi, ma non dobbiamo abbatterci

(ANSA) - IMOLA, 24 APR - "Non ci dobbiamo abbattere, eravamo qui per lottare. Oggi la differenza l'hanno fatta i dettagli".

E' il commento del team principal della Ferrari Mattia Binotto, al termine del Gran premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna concluso con un sesto posto per Charles Leclerc, Sainz fuori al primo giro e la Red Bull che ha vinto e recupera punti in classifica sul Cavallino.

"C'è delusione, disappunto - ha aggiunto a SkySport Binotto - non abbiamo potuto raccogliere tutto quello che si poteva raccogliere. Lo spirito è quello giusto, non dobbiamo abbatterci, oggi bisogna tenere il morale alto, ci sono stati piccoli episodi, piccoli dettagli. Penso alla partenza e poi a un pit stop non perfetto e magari quel margine serviva a Charles a stare davanti". Per Carlos Sainz "sono due gare che non riesce a completare il che significherebbe anche fare esperienza e guadagnare confidenza con la vettura. Ma fa parte della gara, fa parte di questo sport. Bisogna mantenere il sorriso e pensare alle prossime sfide", aggiunge il capo della gestione sportiva di Maranello. (ANSA).