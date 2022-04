Gp Imola: sole sul circuito, marea rossa verso spalti e prati

(ANSA) - IMOLA, 23 APR - Imola si sveglia con il sole e il caldo per il sabato del weekend del Gp del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna. Dopo la pioggia di ieri, che ha inciso anche sulle prestazioni in pista, il bel tempo incornicia l'autodromo Enzo e Dino Ferrari dove stanno arrivando in massa i tifosi con rosso e cavallini rampanti un po' ovunque: bandiere, cappellini, magliette, tute, borsette insieme a qualche tricolore.

Una marea di persone sta raggiungendo spalti e prati del circuito per assistere, alle 12.30, alla seconda sessione di prove libere e alle 16.30 alla gara Sprint, il mini gran premio da 21 giri che assegnerà punti e la griglia per domani. In testa c'è Max Verstappen, seguito dal ferrarista Charles Leclerc, che guida la classifica piloti dopo tre prove. (ANSA).