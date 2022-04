F1: Sainz, con questa Ferrari è semplice sorpassare

(ANSA) - IMOLA, 23 APR - Rimontare "è stato un po' più semplice di quello che mi aspettavo, questa macchina aiuta a fare i sorpassi, con quella dell'anno scorso sarebbe stato più difficile". Lo ha detto Carlos Sainz, quarto alla fine della Sprint race al Gp di Imola, dopo essere partito dalla decima posizione e, con i punti conquistati, secondo nella classifica generale piloti.

"Ho fatto una gara solida - ha detto lo spagnolo - ma ancora manca un po'". Il pubblico? "Peccato che per il motore non ho potuto sentire i boati, me li hanno raccontati. Dopo una giornata dura come quella di ieri è importante per noi piloti avere questo appoggio", ha detto a SkySport.

Il quarto posto "mi mette già in lotta per domani, oggi è stata una bella rimonta. Abbiamo visto che la Red Bull nell'asciutto è stata più veloce ma per domani metteremo la macchina a posto per essere in lotta con loro". (ANSA).