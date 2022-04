F1: Imola; Binotto, è presto per valutare la competitività

(ANSA) - IMOLA, 23 APR - "È troppo presto per dare un giudizio sulla competitività delle vetture. Siamo consapevoli che la strada è lunga, e credo si potrà farlo dopo cinque gare.

A Barcellona potremo avere un'idea migliore, quando diverse squadre potranno fare aggiornamenti". Il team principal della Ferrari Mattia Binotto non si sbilancia sulle prestazioni delle Rosse, in conferenza stampa all'autodromo di Imola poco prima della seconda sessione di prove libere del Gp del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna di F1.

L'errore di Carlos Sainz, che gli è costato l'uscita di strada ieri in Q2 e la partenza dalla decima posizione nella Sprint di oggi? "Non penso sia una questione di adattamento. Ha fatto un paio di errori, ma va sempre più veloce. Forse deve gestire la pressione". (ANSA).