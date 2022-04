Gp Imola: Verstappen vince qualifiche per gara Sprint

Max Verstappen con la Red Bull ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche del venerdì e domani partirà davanti a tutti nella Sprint del Gp del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna. Le qualifiche sono state interrotte ben cinque volte per varie uscite di pista, tra le quali quella di Carlos Sainz con la Ferrari. Sul circuito di Imola, con pioggia intermittente, il secondo tempo è stato preso dal ferrarista Charles Leclerc. Terzo tempo per Lando Norris (McLaren) e quarto per Kevin Magnussen (Haas). In terza fila, domani, ci saranno Fernando Alonso (Alpine) e Daniel Ricciardo (McLaren), in quarta Sergio Perez (Red Bull) e Valtteri Bottas (Alfa Romeo), in quinta Sebastian Vettel (Aston Martin) e Sainz. (