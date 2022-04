Gp Imola: Leclerc 'che bello il rosso in tribuna ma sono deluso'

(ANSA) - IMOLA, 22 APR - "E' molto bello vedere il rosso in tribuna, ma sono deluso". Reagisce così Charles Leclerc alla seconda posizione dopo le rocambolesche qualifiche del Gp di Imola, con il primo posto per Vestappen in pole nella gara Sprint di domani. "Sarebbe stata bella la pole oggi, ma sono secondo e il weekend è ancora lungo", aggiunge il monegasco.

