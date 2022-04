F1: Imola; cambio motore 'precauzionale' per Ferrari Sainz

(ANSA) - IMOLA, 22 APR - La monoposto Ferrari di Carlos Sainz è in pista a Imola per le prove libere con un motore cambiato rispetto all'Australia. La scelta è stata fatta a scopo precauzionale, spiega Maranello, dopo l'impatto a Melbourne, per non correre alcun rischio visto il format del weekend con le qualifiche oggi e il Gp sprint di domani. (ANSA).