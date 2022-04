F1: Leclerc, Imola e Monza saranno Gran Premi incredibili

(ANSA) - ROMA, 15 APR - "Sono fiducioso che la squadra possa fare un grande lavoro di sviluppo quest'anno. Trentaquattro punti sono sempre un buon margine, ma non voglio concentrarmi troppo sul campionato per ora". Parola di Charles Leclerc dopo l'avvio folgorante della Ferrari nel Mondiale 2022 di Formula 1, come riportato da RaceFans. "Imola e Monza - agiunge il pilota monegasco - saranno Gran Premi incredibili, ma abbiamo bisogno di approcciare i weekend di gara esattamente come abbiamo fatto con questi primi tre fine settimana. Penso - conclude il ferrarista - che sia estremamente importante non mettere su noi stessi una pressione extra e non cercare di strafare. Stiamo lavorando molto bene dall'inizio della stagione e dobbiamo solo continuare a fare il nostro lavoro". (ANSA).