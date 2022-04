Montezemolo alla Ferrari, 'bellissimo così dopo molti anni'

(ANSA) - ROMA, 11 APR - "Vedere dopo tanto tempo una Ferrari così competitiva è una cosa bellissima. Tanti complimenti, in particolare a Binotto, e a tutti i ragazzi della squadra che hanno lavorato benissimo, uniti e determinati". Luca di Montezemolo applaude l'avvio esaltante della Rossa nel Mondiale di F1.

vv"Con una macchina così competitiva - dice Montezemolo, presidente della casa di Maranello nell'anno dell'ultimo mondiale piloti vinto, con Raikkonen nel 2007 -anche Leclerc ha potuto dimostrare di essere un pilota di altissimo livello. La stagione è lunga, gli avversari non dormiranno ma meglio di così non si poteva cominciare. Avanti così". (ANSA).