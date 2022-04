F1:Australia;419.000 spettatori in 4 giorni su tribune Melbourne

(ANSA-AFP) - MELBOURNE, 11 APR - Quasi 420.000 tifosi e appassionati di Formula 1, 419.114 per l'esattezza secondo gli organizzatori, hanno visitato l'Albert Park di Melbourne in quattro giorni per il ritorno del Gran Premio d'Australia nel calendario del Mondiale 2022, dopo le due cancellazioni dovute alla pandemia da Coronavirus. Si tratta di un nuovo record per l'evento nella terra dei canguri entrando nella storia della F1: superato il punteggio di 401.000 spettatori raggiunto nel 1996 per la prima edizione del GP d'Australia a Melbourne, dopo undici anni ad Adelaide.

Charles Leclerc, il pilota monegasco della Ferrari, ha vinto domenica davanti a 128.294 tifosi, ma erano già 55.107 giovedì a godersi l'atmosfera rilassata al sole intorno al paddock e ai box, quando la F1 non era ancora entrata in pista.

Nel 2021, 400.000 spettatori hanno invaso il Circuit of the Americas per il GP degli Stati Uniti ad Austin (Texas).

Il record assoluto in Australia è di 520.000 spettatori nel 1995, per l'ultima edizione ad Adelaide, in un Paese pazzo per lo sport. Gli organizzatori ritengono che l'effetto Netflix, e quindi i nuovi fan creati dalla serie di documentari "Drive To Survive", spieghi in parte questo successo, oltre alle cancellazioni del 2020, all'ultimo minuto, e nel 2021, per lo stesso motivo. L'idolo locale Daniel Ricciardo, di Perth, aveva un grande seguito, ma domenica si è dovuto accontentare del 6° posto con la sua McLaren con motore Mercedes, dietro al suo compagno di squadra il britannico Lando Norris. (ANSA-AFP).