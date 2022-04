F1:Australia; Leclerc allunga nel Mondiale, Verstappen a -46

(ANSA) - ROMA, 10 APR - Con la seconda vittoria stagionale In Australia, Charles Leclerc allunga ulteriormente in testa al campionato: il monegasco ha ora 34 punti di vantaggio sul giovane pilota della Mercedes Russell. Verstappen, ritirato per il secondo ko stagionale alla sua Red Bull, è addirittura a -46.

Ferrari in testa anche nel Costruttori. Il Mondiale torna tra due settimane a Imola. (ANSA).