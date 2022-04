Colpo di scena al giro 39 del Gran Premio d'Australia. Si ritira la Red Bull di Max Verstappen costretta ad accostarsi a bordo pista per un probabile problema al motore con un principio di incendio. Al momento del ritiro Verstappen era secondo a 7' dalla Ferrari di Leclerc al comando della gara. Scala in seconda posizione l'altra Red Bull di Perez davanti alle Mercedes di Russell e Hamilton. Per Verstappen si tratta del secondo ritiro stagionale.