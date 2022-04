Gp Australia: troppo lento in Q1, Leclerc sotto investigazione

(ANSA) - ROMA, 09 APR - Charles Leclerc è sotto investigazione dopo le qualifiche del Gp d'Australia dove ha conquistato la pole position. Il ferrarista dovrà presentarsi dai commissari per una indagine riguardante un giro di rientro nella Q1 in cui avrebbe rallentato troppo. Stessa cosa per Tsunoda su Alpha Tauri e Zhou su Alpha Romeo.

Il pilota della Williams Alexander Albon è stato estromesso dalle qualifiche per non aver fornito un campione di carburante da un litro. Il pilota ha ottenuto il permesso dai commissari di gareggiare domenica. (ANSA).