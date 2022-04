F1: Australia; Sainz 'è stato un venerdì interessante'

(ANSA) - ROMA, 08 APR - "È stato un venerdì interessante, perché c'erano molti elementi nuovi da tenere in considerazione rispetto all'ultima volta che abbiamo corso qui. La pista è completamente diversa da come me la ricordavo: è decisamente più veloce e l'asfalto rinnovato mi ha trasmesso sensazioni del tutto diverse". E' soddisfatto il pilota spagnolo della Ferrari, Carlos Sainz, per il suo primo giorno in pista a Melbourne dove è stato il più veloce nelle prime libere. "Abbiamo bisogno di lavorare ancora sul comportamento delle gomme ma - aggiunge il ferrarista - nel complesso credo che abbiamo una buona base di partenza per cominciare a preparare le qualifiche di domani".

(ANSA).