F1:Australia; Mick Schumacher ricorda suo padre prima del Gp

(ANSA-AFP) - MELBOURNE, 07 APR - Alla vigilia del ritorno in Australia della Formula 1 Mick Schumacher ha ricordato gli exploit passati di suo padre Michael nel Gran Premio di Melbourne. "Non vedo l'ora di conoscere il circuito e anche la città - ha detto il 23enne pilota del team Haas - Sono venuto qui con mio padre e l'ho visto correre a Melbourne, è stato davvero fantastico e non vedo l'ora di guidare qui da solo e di vivere la mia esperienza di guida in Formula 1 in Australia", ha aggiunto.

Schumi Junior prenderà parte a questo Gran Premio per la prima volta dopo essere uscito illeso da un grave incidente durante le qualifiche del Gran Premio dell'Arabia Saudita due settimane fa. Il giovane pilota tedesco nato in Svizzera si è detto pronto ad affrontare il circuito di Melbourne dove suo padre, sette volte iridato, aveva ottenuto quattro vittorie al volante della sua Ferrari negli anni 2000.

Michael Scumacher ha stabilito un record sul giro a Melbourne nel 2004, che è ancora imbattuto, ma probabilmente sarà superato questo fine settimana dopo le modifiche al circuito per ridurre il tempo su ogni giro di almeno cinque secondi.

Michael Schumacher ha subito un grave incidente sugli sci nel 2013 che lo costringe ad un lungo e difficile recupero e da allora non è stato più visto in pubblico.

