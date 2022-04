F1:Australia; Binotto, Red Bull è la favorita e la più forte

(ANSA) - ROMA, 06 APR - "Trovarci là davanti a lottare era il nostro obiettivo per l'inizio della stagione e possiamo essere davvero soddisfatti. Mantenere alto il livello in una stagione tanto lunga sarà una sfida, ma non solo per noi, lo sarà per tutte le squadre". Parola di Mattia Binotto, team principal della Ferrari alla vigilia del Gran Premio d'Australia ai microfoni di Sky Sports F1 Uk. "Personalmente credo che la Red Bull sia la più forte e la favorita".

Il pilota spagnolo della scuderia di Maranello Carlos Sainz ha invece elogiato le scuderie rivali: "Sono rimasto impressionato dalle vetture progettate dalla Red Bull e dalla Mercedes, considerando il minor tempo in galleria del vento che hanno avuto rispetto a noi e che stavano lottando in quel modo per il campionato". (ANSA).