F1: Morte Mosley; esito inchiesta, 'si è suicidato'

(ANSA) - LONDRA, 29 MAR - Max Mosley si è suicidato con un colpo di fucile alla testa: è questo l'esito di un'inchiesta conclusasi ad un anno dalla morte dell'ex numero uno della F1.

Lo scorso 24 maggio Mosley era stato ritrovato cadavere nella sua casa di Kensington (Londra), chiuso nella sua stanza da letto. Sulla porta gli agenti di polizia intervenuti avevano ritrovato un biglietto ("Non aprite, chiamate la polizia") che secondo gli inquirenti conferma l'ipotesi del suicidio.

Un gesto disperato che - secondo l'interpretazione della Coroner's Court Di Westminster - si spiega con la disperazione in cui si trovava Mosley dopo aver appreso di essere ammalato di un tumore allo stadio terminale. Uno stato psico-fisico fortemente provato dal dolore cronico alla vescica e all'intestino, aggravato dalla consapevolezza del poco tempo in vita che gli era rimasto. Sul comodino, di fianco al letto dove Mosley era riverso ricoperto di sangue, gli agenti avevano rinvenuto un biglietto di addio eloquente: "Non avevo altra scelta". (ANSA).