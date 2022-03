F1:Arabia;Schumacher salta Gp 'ma sarei in grado di correre'

(ANSA-AFP) - ROMA, 27 MAR - "Sarei pronto per correre e il mio forfait non dipende dal mio stato di salute". In una conferenza stampa prima del Gran Premio dell'Arabia Saudita Mick Schumacher fa il punto sul suo stato di salute e sulle ragioni per cui oggi salterà la gara dopo il terribile incidente di ieri in qualifica, per fortuna senza conseguenze per la sua integrità fisica.

La sua monoposto, invece, si è quasi disintegrata e la Haas ha preferito non ricostruirla e tenere così i pezzi di ricambio per la prossima gara in Australia dall'8 al 10 aprile. "Dobbiamo gestire i nostri componenti e le parti della vettura - ha detto Schumacher durante la conferenza stampa nel paddock del circuito di Jeddah - È la seconda gara e siamo a corto per i pezzi di ricambio in questo periodo dell'anno, quindi abbiamo pensato che sarebbe stato difficile iniziare il GP".

L'incidente a Schumacher ha ravvivato le preoccupazioni per un circuito molto veloce e stretto, sul quale gli incidenti non perdonano e la visibilità a volte manca. "Non spetta a me giudicare la sicurezza, ma agli ufficiali di gara e alle persone che decidono - ha detto il pilota tedesco - Ma penso che ci saranno cose da considerare. Per fortuna di questi tempi le macchine sono così sicure che sono riuscito a cavarmela".

(ANSA-AFP).