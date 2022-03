F1: in Arabia Mick Schumacher non prenderà il via

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Mick Schumacher non prenderà il via del GP di Formula 1 dell'Arabia Saudita, domani, dopo il violento impatto contro un muretto della pista durante le qualifiche, ha annunciato il team Haas. "Schumacher è stato portato al centro medico dopo un grave incidente alla curva 12 durante la seconda parte delle qualifiche (Q2). Dopo un esame iniziale che non ha rivelato ferite, Schumacher è stato trasferito al King Military Hospital Fahad di Gedda per controlli precauzionali. La squadra ha quindi deciso di partecipare al Gran Premio dell'Arabia Saudita con il solo Kevin Magnussen", si legge in un comunicato.

Il 23enne pilota tedesco sarebbe potuto partire dalla 14a posizione sulla griglia. Il suo ritiro fa guadagnare una posizione a Lewis Hamilton (Mercedes), uscito dalla lotta per la pole già al termine della Q1, e sedicesimo al via. Il pilota della Mercedes partirà invece quindicesimo. (ANSA).