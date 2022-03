F1: Arabia; Leclerc il più veloce anche in terze libere

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Prove libere nel segno della Ferrari sul circuito di Gedda dove domani si corre il gran premio dell'Arabia Saudita, seconda prova del mondiale di Formula 1.

Charles Leclerc ha dominato anche la terza sessione di prove con il tempo di 1:29.735. Alle sue spalle le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez e la Ferrari di Carlos Sainz.

Undicesimo tempo per la Mercedes di Lewis Hamilton. Alle 18 sono in programma le qualifiche per la pole position. (ANSA).