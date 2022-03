F1: Arabia; convinti anche piloti 'elevate misure sicurezza'

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Dopo una notte di riunioni anche i piloti sono stati rassicurati sul fatto che il Gran Premio dell'Arabia Saudita si correrà in sicurezza dopo l'attacco di ieri, da parte di ribelli yemeniti, a un impianto petrolifero Aramco a poco più di 20 Km dal circuito.

Attentato che ha creato una nube di fumo che è ancora ben visibile sul tracciato dove la Formula 1 ha deciso di correre il Gran Premio.

I piloti, dopo la riunione di 4 ore della nottata di venerdì, hanno deciso di dare l'ok per la prosecuzione dell'evento, scelta confermata anche con un comunicato della GPDA: "Quello di ieri è stato un giorno difficile per la Formula 1 e una giornata stressante per noi piloti di Formula 1. Forse è difficile da comprendere se non hai mai guidato una monoposto di F1 su questo tracciato veloce e complesso, ma vedendo il fumo che saliva dal luogo dell'incidente è stato difficile restare restare dei piloti da corsa completamente concentrati, cancellando le naturali preoccupazioni da esseri umani. Abbiamo così affrontato una lunga discussione tra noi, con i nostri team principal e con i maggiori responsabili che guidano il nostro sport. Una grande varietà di opinioni sono state condivise e dibattute, dopo aver ascoltato non solo i vertici della Formula 1, ma anche i ministri del governo saudita, che hanno spiegato di aver elevato le misure di sicurezza al massimo. Il risultato - conclude l'associazione dei piloti - è che disputeremo prove libere e qualifiche quest'oggi e la gara domani. Noi tutti speriamo infine che il Gran Premio dell'Arabia Saudita sarà ricordato per una bella gara e non per l'incidente avvenuto ieri". (ANSA).