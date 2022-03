F1: Arabia; Circus e Fia 'si corre a Gedda, sicurezza garantita'

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Con un comunicato ufficiale e congiunto, Fia e Formula 1 confermano che il programma del GP dell'Arabia Saudita andrà avanti a Gedda nonostante l'attacco di ieri, da parte di ribelli yemeniti, a un impianto petrolifero Aramco a poco più di 20 Km dal circuito. Le discussioni tra piloti, team, vertici di F1 e Federazione, sono durati diverse ore. "Formula 1 e Fia - si legge nel comunicato - possono confermare che in seguito alle discussioni tenutesi alla presenza di tutti i team e i piloti, il Gran Premio dell'Arabia Saudita 2022 andrà avanti come da programma. In seguito al noto incidente che è avvenuto a Gedda venerdì, ci sono state approfondite discussioni tra tutte le figure coinvolte, le autorità governative saudite e le agenzie di sicurezza che hanno garantito complete e dettagliate assicurazioni in merito alla sicurezza dell'evento. È stato infine trovato un accordo tra tutte le entità coinvolte di mantenere un chiaro e aperto dialogo per tutta la durata dell'evento e per il futuro".

(ANSA).