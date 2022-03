F1:Arabia Saudita;Verstappen, da macchina m'aspettavo di più

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - "Dalla macchina mi aspettavo di più, però abbiamo imparato". In vista del Gp dell'Arabia Saudita il campione del mondo della Red Bull Max Verstappen torna sulla prima gara in Bahrain che lo ha visto uscire a pochi giri dalla fine per un problema tecnico: "Non ero del tutto contento fino al ritiro. Ero secondo, sarebbero stati ottimi punti. Poi il ritiro, però abbiamo capito molte cose e cercheremo di applicarle qui, anche se è una pista diversa. In Bahrain - aggiunge il pilota olandese - le gomme si surriscaldano, ma ci saranno piste con degrado minore e allora. Però credo che la situazione sia migliorata. Dobbiamo fare meglio rispetto al Bahrain, se vogliamo lottare per il titolo non possiamo avere troppe gare come in Bahrain. Non abbiamo avuto i problemi riscontrati in gara ai test. Ritirare tre macchine è qualcosa di negativo e non servono giri di parole". (ANSA).