F1: Arabia Saudita; Sainz, rinnovo Ferrari? Siamo vicini

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - "Rinnovo? Siamo vicini". E' quanto assicura Carlos Sainz riguardo al prolungamento di contratto con la Ferrari nella conferenza stampa Fia a Gedda in vista del prossimo Gp dell'Arabia Saudita. "Forse sono stato un po' troppo negativo dopo la gara - ha aggiunto lo spagnolo della Ferrari a Sky rispondendo ad una domanda sulle sue sensazioni di guida in Bahrain - Abbiamo fatto una doppietta, però non ero contento della macchina e di come l'ho guidata. Sto lavorando e devo portarla più vicina al mio stile di guida. Però, nonostante questo, siamo andati sul podio e abbiamo margini di crescita".

(ANSA).