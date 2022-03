F1, Arabia: Leclerc cerca conferma, Verstappen il riscatto

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - La doppietta nel Gp del Bahrain ha rilanciato le quotazioni della Ferrari che ha mostrato a tutta la concorrenza come i risultati dei test pre-stagionali non fossero casuali. La dimostrazione di forza delle 'rosse', e del team nella sua totalità compresi i cambi gomme, mette le vetture di Maranello in pole anche per il Gp di Arabia Saudita, seconda prova del Mondiale di F1 in programma domenica prossima. Gli esperti Sisal, infatti, vedono Charles Leclerc come grande favorito sul tracciato di Jeddah, tanto che il suo successo si gioca a 2,25. Un pilota della Ferrari non vince le prime due gare iridate da 4 stagioni: nel 2018 fu Sebastian Vettel a imporsi in Australia e in Bahrain. Il n.16 della 'rossa' sogna una doppietta storica anche in ottica iridata. Cerca invece il pronto riscatto Max Verstappen dopo il ritiro a Manama. Il campione del mondo in carica vuole rispondere immediatamente a Leclerc per dimostrare al resto del circus che lui e la sua Red Bull n.1 sono ancora la coppia da battere. Lo scorso anno Super-Max sul tracciato mediorientale finì secondo alle spalle di Lewis Hamilton, ma senza mai impensierire l'inglese.

Verstappen sul gradino più alto del podio domenica si gioca a 2,75. Il secondo posto nel Gp del Bahrain ha rilanciato le quotazioni di Carlos Sainz che sogna sempre di centrare il primo successo in F1. Il pilota spagnolo è consapevole che la Ferrari quest'anno può regalargli grandi soddisfazioni e, oltre ad aiutare il compagno di squadra Leclerc, cercherà anche di metterlo in difficoltà. Sainz primo sotto la bandiera a scacchi a Jeddah è a 6,00. Nonostante il podio rocambolesco di domenica scorsa, Lewis Hamilton e la Mercedes partono più indietro rispetto ai favoriti della vigilia. Una condizione nuova per il sette volte iridato che, però, non va mai sottovalutato. Anche perché, su questo circuito, lo scorso anno, ha fatto all-in, conquistando pole, vittoria e giro veloce. Ripetere l'impresa non sarà semplice questa volta, ma Hamilton può sempre tirare fuori la prestazione da 'Hammer-time', lasciando di stucco la concorrenza. Il trionfo del pilota inglese pagherebbe 10 volte la posta. (ANSA).