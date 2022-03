Formula E: Gp di Roma corre all'Eur con il 100% di pubblico

Il Rome E-Prix torna sabato 9 e domenica 10 aprile come uno dei primi grandi eventi sportivi internazionali nel Paese dopo la fine dello stato di emergenza per il Covid-19, con gli spalti aperti al 100% per il pubblico.

Quest'anno sarà possibile assistere alla gara da una delle diverse tribune oppure dalla Green Arena, area prato affacciata sulla pista e allestita con punti ristoro e grandi schermi. Sarà dunque possibile, per i tifosi, accedere all'area dell'evento con il Green Pass base, grazie alle misure approvata dal Consiglio dei Ministri e in vigore dal 1° Aprile.

Grazie all'aumento della capienza sono stati messi a disposizioni ulteriori biglietti per il Rome E-Prix. I prezzi variano dai 72 euro per le tribune ai 29 euro della Green Arena, con riduzioni per gli under 16 e speciali pacchetti per il weekend. Tutti coloro in possesso di un biglietto potranno accedere anche all'Allianz E-Village con attività per tutta la famiglia e un'ampia offerta gastronomica. Al suo interno si troverà infatti un'area gaming, nella quale gli spettatori potranno sfidarsi e competere sui simulatori per stabilire il miglior punteggio, incontrare i piloti nella sessione autografi e partecipare in prima fila alla cerimonia del podio.

A ormai pochissime settimane dalla doppia tappa del Rome E-Prix, prende il via anche il programma di legacy avviato in collaborazione con Roma Capitale e, in particolare, l'Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda. Nei prossimi giorni, saranno infatti annunciati tutti i progetti avviati nei quali saranno coinvolti non solo l'EUR, ma anche altri municipi. Nell'ottica di creazione di valore per il territorio, Formula E ha inoltre aderito al progetto dell'Associazione "Ripartiamo dall'Eur" e donerà al quartiere cinque defibrillatori che saranno consegnati in occasione della gara. Grazie al contributo dell'Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, mille studenti del quarto e quinto anno di Istituti Secondari di Secondo Grado selezionati, avranno inoltre la possibilità di partecipare, il venerdì 8 aprile, ad una giornata formativa insieme agli organizzatori della Formula E.