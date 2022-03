Gp Bahrain: pole Ferrari con Leclerc, secondo Verstappen

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Charles Leclerc ha conquistato la pole position nel Gp del Bahrain, prima gara del Mondiale 2022 di Formula 1. Il pilota della Ferrari, con con il tempo di 1'30''558, ha preceduto Max Verstappen con la Red Bull, che sarà al suo fianco in prima fila. Terzo tempo in qualifica e seconda fila per Carlos Sainz con la seconda Ferrari, e quarto per Sergio Perez con l'altra Red Bull. Quinto Lewis Hamilton con la Mercedes. (ANSA).