Gp Bahrain: Ferrari sul 'podio' nelle prime libere

Le Ferrari fanno segnare il secondo e il terzo tempo nelle prime libere del Gp del Bahrain, che domenica aprirà la stagione di Formula 1. Il più veloce in assoluto è stato Pierre Gasly (AlphaTauri), con il tempo di 1:34.193, che ha preceduto Charles Leclerc (+0.364) e Carlos Sainz (+0.418), che hanno fatto il miglior tempo con gomme medie.

Subito dietro a loro, la Mercedes di George Russell (+0.436) e la Red Bull del campione del mondo Max Verstappen (+0.549). Poi Lance Stroll (Aston Martin, +0.621) che precede Lewis Hamilton (+0.750), settimo nei tempi, e Fernando Alonso (Alpine, +0.807). Nel corso della sessione, Leclerc ha perso il controllo della Ferrari finendo in testacoda mentre cercava di fare il tempo, mentre lo spagnolo Sainz ha trovato traffico. Nessun giro in pista, invece, per Il il finlandese Valtteri Bottas, passato dalla Mercedes all'Alfa Romeo, a causa di un apparente problema al motore.