F1: Baharain; Vettel positivo, lo situisce Hülkenberg

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Sebastian Vettel (Aston Martin) è risultato positivo al Covid e non parteciperà al primo Gran Premio della stagione di F1 in Bahrain. Il tedesco sarà sostituito dal connazionale Nico Hülkenberg, ha annunciato il team in un comunicato. Dai test pre-stagionali della scorsa settimana, sempre in Bahrain, Vettel è il secondo pilota a risultare positivo, dopo l'australiano Daniel Ricciardo (McLaren), che è guarito e potrà quindi partecipare al GP.

