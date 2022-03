F1: Hamilton avvisa gli avversari, sono ancora 'pericoloso'

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Si sente "ancora piuttosto al top".

Di più, "pericoloso" in pista per le ambizioni degli avversari come non lo è mai stato prima. Lewis Hamilton mette in guardia la concorrenza sulla strada per il Baharain, dove nel fine settimana parte la stagione di Formula 1 2022.

Accantonata qualsiasi tentazione di ritiro seguita al polemico finale 2021, con il mondiale vinto ad Abu Dhabi da Max Verstappen, l'inglese promette di ripartire più che mai carico all'attacco dell'ottavo titolo piloti.

Parlando in un video caricato sulla pagina Twitter della Mercedes, Hamilton ha spiegato che "naturalmente il corpo invecchia, si affatica e il recupero diventa più lento. Ma non direi che sono troppo giù di forma. Mi sento ancora relativamente al top". E alla domanda se pensa che i miglioramenti apportati alla sua praprazione pre-stagionale lo rendano più "pericoloso", ha risposto: "Direi di sì". (ANSA).