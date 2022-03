F1: Hamilton "voglio l'ottavo mondiale,sarebbe strabiliante"

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Sono tornato a lottare per l'ottavo titolo. Voglio fare qualcosa che nessun altro ha fatto, sarebbe strabiliante". Lewis Hamilton, da Dubai, chiarisce il suo obiettivo alla vigilia del Mondiale di formula uno 2022 che partirà domenica in Bahrain.

Hamilton ha parlato della stagione scorsa, quando ha perso il mondiale all'ultimo gran premio ad Abu Dhabi, dove è stato battuto da Verstappen. "E' stato un periodo difficile - ha aggiunto - ma io amo quello che faccio e sono ancora in gioco.

Non pensavo che alla mia età". (ANSA).