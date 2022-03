F1: Sainz "la Ferrari sta crescendo, siamo pronti"

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Abbiamo fatto sicuramente dei passi avanti e la macchina sta migliorando. Siamo pronti". Ad assicurarlo è Carlos Sainz, intervistato in Baharain da Sky Sport, anche grazie a "test invernali molto positivi sull'affidabilità. Abbiamo fatto tanti chilometri per capire il comportamento delle gomme, più che simulazioni di qualifica. Sul giro secco, in configurazione da qualifica, ancora non so cosa troveremo la prossima settimana" quando inizierà il mondiale di Formula 1 su questa stessa pista.

Tanti avversari mettono la Ferrari sul piedistallo: "E' tipico di chi cerca un favorito per la prima gara, ma in realtà nessuno sa gran che degli altri. Noi sappiamo che Red Bull e Mercedes vanno fortissimo - ha spiegato il pilota della Ferrari - ce lo dicono i dati del GPS. Ma in effetti sarà solo la gara a dire chi è più avanti. Quest'anno partiamo tutti da zero e quindi c'è molta più incertezza".

Il suo compagno di box, Charles Leclerc, si è dato un obiettivo di cinque vittorie, e lui? "Inseguo la prima, poi vedremo cosa si può fare quest'anno". (ANSA).