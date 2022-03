Max Verstappen si prende la scena nel terzo e ultimo giorno di test in Bahrain. A una settimana dal via del mondiale (che si apre domenica sempre sul tracciato di Sakhir), il campione della Red Bull ha percorso 53 giri e fatto registrare il miglior tempo in 1:31.720. Alle spalle dell'olandese c'è la Ferrari con Charles Leclerc, secondo in 1:32.415. Sul podio virtuale la Alpine di Fernando Alonso, che si è piazzato davanti alla Mercedes di George Russell.