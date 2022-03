F1: test Bahrain; Ocon davanti al mattino, poi Ferrari Leclerc

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - E' la Alpine di Esteban Ocon la monoposto più veloce nella sessione del mattino della seconda giornata di test di Formula 1 in Bahrain in vista del via della stagione 2022. Il pilota francese in 1'34''276 ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc (1'34''366) con gomme più dure e la Red Bull del campione del mondo Max Verstappen (1'35''874).

Quarto tempo per Sebastian Vettel su Aston Martin (1'36''020) davanti alla McLaren di Lando Norris (1'36''354). Solo nona la Mercedes di Geroge Russell in 1'38''585 e con 67 giri all'attivo.

Problemi per la Williams di Nicolas Latifi fermatasi in pista col motore in fiamme causando una sospensione momentanea dei test sul circuito nel deserto di Sakhir. (ANSA).