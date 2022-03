F1:test Bahrain;ironia Verstappen su Mercedes 'piuttosto brutta'

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - "Mercedes? Piuttosto brutta devo dire, anche il colore... No, scherzo, ma è la loro filosofia".

Ai microfoni di Sky il campione del mondo della F1 Max Verstappen ha scherzato sulla novità Mercedes, che nel primo giorno di test in Bahrain hanno destato stupore nel paddock.

"Possiamo concentrarci solo su noi stessi - ha aggiunto il pilota della Red Bull - l'ho detto svariate volte lo scorso anno ed è quello che dovremo fare ancora quest'anno. Anche se la macchina ha un aspetto diverso, ci sono così tante cose sconosciute ancora che dobbiamo imparare. Non sono affatto spaventato".

Sulle novità Mercedes portate a Sakhir il team principal della scuderia tedesca Toto Wolff ha spiegato che la scuderia "è in contatto con la FIA per essere sicuri e a posto. Questo tipo di progetto è stato consegnato. Effetto sorpresa? No, solo una questione di sviluppo. Versione "B" della macchina? No, è la stessa macchina vista a Barcellona". (ANSA).