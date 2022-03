F1:test Bahrain; Ferrari Leclerc davanti in sessione mattino

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Charles Leclerc su Ferrari chiude al comando la sessione del mattino della prima giornata di test in Bahrain in vista del via della stagione 2022 di Formula 1. Il monegasco in 1:34. 531 ha preceduto di oltre mezzo secondo la Williams di Alexander Albon e di oltre un secondo la Aston Martin di Sebastian Vettel. Quarta la Red Bull di Sergio Perez (+1'446) davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton (+1''834).

Ecco tutti i tempi del Day 1 fino alle 12: 1 Charles Leclerc Ferrari 1:34.531 64 giri 2 Alexander Albon Williams 1:35.070 53 3 Sebastian Vettel Aston Martin 1:35.706 38 4 Sergio Perez Red Bull 1:35.977 70 5 Lewis Hamilton Mercedes 1:36.365 62 6 Esteban Ocon Alpine 1:36.768 42 7 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:37.164 54 8 Lando Norris McLaren 1:37.580 21 9 Pierre Gasly AlphaTauri 1:37.888 44 (ANSA).