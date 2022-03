F1: Verstappen rinnova con la Red Bull fino al 2028

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - L'olandese Max Verstappen, campione del mondo in carica di Formula 1, ha prolungato il suo contratto fino al 2028 con il team Red Bull: come annunciato oggi dal team. Verstappen, il cui contratto sarebbe scaduto alla fine del 2023, "ha firmato un prolungamento del contratto a lungo termine che manterrà il 24enne pilota olandese con il team Oracle Red Bull Racing, in esclusiva, fino alla fine dell'anno 2028", ha dichiarato la Red Bull in una nota. (ANSA).