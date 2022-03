Ucraina: ex patron F1 Ecclestone difende Putin 'persona onesta'

(ANSA) - LONDRA, 01 MAR - "Una persona affidabile, e di parola": così Bernie Ecclestone, ex patron della F1, ha descritto Vladimir Putin nel corso di un'intervista concessa all'emittente radiofonica Times Radio in merito alla cancellazione del Gp della Russia. Alla luce dell'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe di Mosca la FIA Formula 1 World Championship ha deciso di annullare la corsa russa, in programma il prossimo settembre. In attesa di conoscere il nome del circuito che sostituirà quello di Sochi, Ecclestone si è schierato al fianco di Putin, difendendone l'operato. "Non penso che faccia chissà quale differenza se ci sarà o meno un Gp in Russia rispetto a quanto sta accadendo nel mondo - le parole di Ecclestone -. Come può qualcuno dall'esterno giudicare con esattezza quello che sta succedendo oggi?". Quindi la difesa di Putin: "Come interlocutore, l'ho sempre trovato diretto e onesto. Ha sempre fatto quello che aveva promesso di fare, senza discussioni". A chi gli ha fatto notare che sull'invasione ucraina il presidente russo ha cambiato opinione, prima escludendola quindi compiendola, Ecclestone ha freddamente risposto: "Le condizioni cambiano, o no?". (ANSA).