F1: test a Barcellona, miglior tempo è di Hamilton

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Si sono conclusi oggi a Barcellona i tre giorni di test delle varie scuderie di F1, primo atto della stagione 2022. Il miglior tempo di oggi è stato quello di Lewis Hamilton (Mercedes) proprio in chiusura di giornata con le gomme C5 (le più morbide del lotto) in 1:19.138. Alle spalle del pluricampione del mondo il compagno di team George Russell con 1:19.233 ottenuto con la gomma C5. Terzo tempo per il messicano Sergio Perez (Red Bull) in 1:19.556 con gomme C4, le soft normali, e quarta posizione per il campione del mondo Max Verstappen, che ha girato in 1:19.756 con gomme medie a conferma di una RB18 davvero efficiente. Quinta posizione per Sebastien Vettel (Aston Martin) in 1:19:824 con gomma C5 la più morbida del lotto, sesta per il ferrarista Charles Leclerc, in 1:19.831 con gomma media, mentre è settimo il suo compagno di scuderia, Carlos Sainz, con il tempo di 1:20.072 (ANSA).