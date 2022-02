La Ferrari di Leclerc davanti a tutti nei test, ultimo Hamilton

È la Ferrari di Charles Leclerc la monoposto più veloce nel secondo giorno di test sul circuito spagnolo di Montmelò in vista del Mondiale che scatta il 20 marzo in Bahrain. Il pilota monegasco in 1'19''689 ha preceduto la Alpha Tauri di Pierre Gasly (1'19''918) e la McLaren di Daniel Ricciardo (1'20''288). Quarta la Mercedes di George Russell (1'20''537) davanti alla Rossa guidata da Carlos Sainz (1'20''546) ed alla Aston Martin di Sebastian Vettel (1'20''784). Male Lewis Hamilton in fondo alla classifica dei tempi con un modesto 1'22''562. Debutta con un nono tempo il primo pilota cinese titolare della storia della F1: Zhou su Alfa Romeo chiude nono in 1'21''531, meglio del compagno di squadra Bottas penultimo in 1'22''288.



Ecco la classifica del secondo giorno di test con gomme utilizzate e giri effettuati:

1- Leclerc, Ferrari 1'19''689 (65 giri)

2 - Gasly, AlphaTauri 1'19''918 (135)

3 - Ricciardo, McLaren 1'20''288 (123)

4 - Russell, Mercedes 1'20''537 (60)

5 - Sainz, Ferrari 1'20''546 (71)

6 - Vettel, Aston Martin 1'20''784 (64)

7- Perez, Red Bull 1'21''430 (64)

8 - Albon, Williams 1'21''531 (47)

9 - Zhou, Alfa Romeo 1'21''885 (63)

10 - Latifi, Williams 1'21''894 (61)

11 -Stroll, Aston Martin 1'21''920 (55)

12 -Schumacher, Haas 1'21''949 (66)

13 - Mazepin, Haas 1'22''046 (37)

14 - Ocon, Alpine 1'22''164 (119)

15 - Bottas, Alfa Romeo 1'22''288 (21)

16 - Hamilton, Mercedes 1'22''562 (40)