McLaren di Norris vola nei test di F1, poi Ferrari Leclerc e Sainz

Miglior tempo per la McLaren di Lando Norris nella prima giornata di test invernali della Formula 1 sul circuito di Montmelò vicino a Barcellona. Il pilota inglese in 1'19''568 e 103 giri all'attivo ha beffato nell'ultima mezz'ora di prove la Ferrari in testa per quasi tutta la sessione. Alla fine la Rossa ha chiuso con il secondo tempo di Charles Leclerc realizzato al mattino (1'20''165) davanti al compagno di scuderia Carlos Sainz (1'20''416) in pista nel pomeriggio.

In casa Mercedes il giovane Russel, quarto in 1'20''784, fa già meglio di Hamilton, quinto in 1'20''929, mentre il campione del mondo Max Verstappen ha chiuso nono con la sua nuova Red Bull (1'22''246). Bene l'ex Ferrari Vettel autore del sesto tempo con la Aston Martin (1'21''276). Ottavo tempo per la Alpine di Alonso (1'21''746), mentre è decima l'Alfa Romeo del nuovo arrivato Bottas (1'22''572). Dodicesimo Mick Schumacher su Haas (1'22''962)