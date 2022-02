F1: test Barcellona; Leclerc il più veloce a metà giornata

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Charles Leclerc è il più veloce alla pausa di metà giornata dei test che la Formula 1 svolge da oggi a venerdì sul circuito del Montmeló (Barcellona). Con il tempo di 1'20"165 il monegasco al volante della Ferrari F1-75 precede la McLaren MCL36 di Lando Norris (1'21"474) e la Mercedes W13 di George Russell (1'20"784). Quarto tempo per Sebastian Vettel con la Aston Martin, quinto per Yuki Tsunoda su AlphaTauri. Sesta la Red Bull RB18 del campione del mondo Max Verstappen (1'22"246).

Leclerc e l'olandese sono i piloti che hanno girato di più completando 80 tornate.

I team hanno a disposizione tutte e cinque le mescole per pneumatici da asciutto. (ANSA).