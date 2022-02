F1: nuova Ferrari già in pista a Montmelò per il filming-day

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - "Al via a Barcellona". Dopo aver portato in pista per qualche giro a Fiorano la nuova F1-75, la Ferrari è scesa questa mattina sul tracciato di Montmelò vicino a Barcellona per il tradizionale shakedown, i 100 km messi a disposizione dalla federazione per registrare immagini e filmati dedicati agli sponsor. A prendere per primo il volante della monoposto di Maranello è stato lo spagnolo Carlos Sainz, come mostrato dalla scuderia sui propri canali social.

Da domani il via la tre giorni di test invernali della Formula 1, che darà una prima idea ai team del lavoro svolto in vista del Mondiale 2022 che scatta il 20 marzo in Bahrain. (ANSA).