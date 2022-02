F1: AlphaTauri svela la nuova monoposto per il Mondiale 2022

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Continuano le presentazioni delle monoposto di Formula 1 per il Mondiale 2022 che scatterà il 20 marzo in Bahrain. Oggi è la volta della l'AlphaTauri guidate dal francese Pierre Gasly e dal giapponese Yuki Tsunoda. Il suo nome della vettura per la nuova stagione del team con base a Faenza è AT03.

Giovedì 17 febbraio sarà presentata la Ferrari, mentre il giorno dopo sarà svelata la Mercedes. (ANSA).