Formula E: a Città del Messico tifosi in tribuna per 3/o Gp 2022

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Tutto pronto per la terza tappa del campionato mondiale di Formula in Messico.

Sabato 12 febbraio Città del Messico ospiterà la terza gara del Campionato Mondiale ABB FIA di Formula E di quest'anno: tornano i tifosi a riempire le tribune, mentre i 22 piloti sono pronti a correre sulla pista dell'Autodromo Hermanos Rodriguez. Il circuito, che è noto per l'intensità della gara, è un mix perfetto di rettilinei lunghi e veloci con una sezione tecnica interna che passa proprio attraverso il leggendario stadio Foro Sol, con 40.000 spettatori che contribuiranno a creare l'atmosfera vibrante distintiva di Città del Messico.

Fresco del terzo posto nella seconda gara e di un'ottima performance a Diriyah per la sua nuova squadra, il pilota della ROKiT Venturi Racing Lucas di Grassi sicuramente da tenere d'occhio in Messico. Il brasiliano ha ottenuto per ben due volte la vittoria a Città del Messico, la più recente durante la Stagione 5. Il compagno di squadra Edo Mortara cercherà di confermare i risultati della prima e seconda tappa e di rimanere in cima alla classifica piloti dopo aver vinto la seconda delle due gare a Diriyah, in Arabia Saudita.

I fan, che assisteranno alla gara al Foro Sol, vedranno una nuova installazione artistica che rappresenta i valori moderni, progressisti e innovativi di Città del Messico. I materiali usati si ispirano alla ricca storia culturale del Paese e la combinano con influenze artistiche moderne, con un arazzo variopinto e modelli che celebrano le tecniche tradizionali come la tessitura, la ceramica e i mosaici, in un modo moderno. Prima della terza gara, il campione di F1 e creatore di Kimoa, Fernando Alonso, ha rivelato la nuova collaborazione in una diretta Instagram con il co-fondatore e Chief Championship Officer di Formula E, Alberto Longo. Sarà possibile vedere la gara in diretta alle 22:30 su Sky Sport Uno e Sport Mediaset (Canale 20). (ANSA).