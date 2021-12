F1: Mercedes rinuncia ad appello, Verstsppen campione

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Il Team Mercedes ha reso noto che non farà appello alla Fia contro la decisione dei commissari di gara nel finale del Gp di Abu Dhabi, vinto da Max Verstappen su Lewis Hamilton. Una decisione che 'blinda' la conquista del suo primo titolo mondiale per l'olandese della Red Bull. In un comunicato Mercedes fa anche i complimenti al pilota e al team rivale, dando loro appuntamento in pista la prossima stagione. (ANSA).