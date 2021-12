F1: test Abu Dhabi; Verstappen subito al lavoro

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Il neo campione del mondo, Max Verstappen, ma anche tanti debuttanti si sono incrociati in pista ad Abu Dhabi per la prima delle due giornate di test che i team di Formula 1 hanno in programma in preparazione della stagione 2022. Un lavoro differenziato, con molti piloti tra i quali l'olandese che hanno avuto un approccio sulle 'mule car' con le nuove gomme da 18 pollici che saranno una caratteristica dalla prossima stagione. Niente ricerca dei tempi, ma giri su giri per fare esperienza e raccogliere dati.

Tra i giovani si sono messi in evidenza Nyck de Vries (Mercedes), che ha fatto il miglior tempo con 1'23"194, poi Liam Lawson (AlphaTauri) e Oscar Piastri (Alpine). Per la Ferrari hanno girato Antonio Fuoco (per lui il record di giri di giornata, 142) e Robert Shwartzman, mentre Charles Leclerc ha completato 87 giri col muletto con le nuove Pirelli.

Per l'Alfa Romeo, in pista il doppio debuttante Guanyu Zhou e Valtteri Bottas, lui con gli pneumatici nuovi. Tale lavoro è stato fatto anche da Verstappen, che ha segnato solo il terz'ultimo tempo ma completando ben 124 tornate. Domani con la Rossa lavorerà Carlos Sainz e si attendono in pista anche Sergio Perez con la Red Bull, Lando Norris con la McLaren, Sebastian Vettel e Fernando Alonso. (ANSA).