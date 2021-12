F1: Verstappen "incredibile, ho lottato per tutta la gara"

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "E' incredibile, ho lottato per tutta la gara, adesso ho anche i crampi". Sono state le prime parole di Max Verstappen dopo la vittoria di Abu Dhabi che gli è valsa il primo titolo mondiale di F1 in carriera. "Lo meritano i ragazzi del team, li adoro, vorrei restare qui 10, 15 anni, a vita, non c'è motivo di cambiare - ha aggiunto il pilota della Red Bull - L'obiettivo era vincere il mondiale e ci siamo riusciti".

Ad un certo punto della gara, prima della safety car a pochi giri dal termine, sembrava che solo un miracolo potesse riportarlo davanti: "Finalmente un po' di fortuna anche per me" ha concluso il pilota olandese. (ANSA).